شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا ترتفع في القارة السمراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أديس أبابا، اليوم الخميس، إن عددا من الدول الأفريقية تشهد حاليا زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأشار جون مكينجاسونج إلى أن دولة جنوب أفريقيا شهدت زيادة في عدد الإصابات بنسبة 57% على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، وأضاف أن متوسط الزيادة خلال نفس الفترة على مستوى القارة بأكملها بلغ 25%

وسجلت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض 5ر11مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في دول القارة منذ بداية ظهور الجائحة، ووفاة 252 ألف شخص بسبب الوباء.

وشهدت أفريقيا إجراء نحو 106 ملايين اختبار للكشف عن فيروس كورونا حتى الآن، وهو عدد ضئيل بالنظر إلى إجمالي سكان القارة، 4ر1 مليار نسمة.