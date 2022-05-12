شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تطالب بتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لوزارة الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية المشروع القومى لتبطين الترع في الحفاظ على المياه ووصولها لنهايات الترع والقضاء على المشكلات التي كانت تواجه المزارعين في الماضى.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن التحديات الحالية التي تمر بها البلاد بسبب الازمات العالمية مثل أزمة كورونا وأزمة التضخم الاقتصادى، لها تأثير علي جميع قطاعات الدولة من الناحية الاقتصادية، متابعا، ورغم ذلك لدينا ثقة كبيرة في القيادة السياسية ومؤسسات الدولة للعبور بالبلاد من الأزمة، مؤكدا أن تلك التحديات، تحتم علينا تعظيم الاستفادة من كل جنيه بالموازنة الجديدة وتوظيفه بشكل جيد، قائلا:" معندناش رفاهية انفاق الجنيه في مكان غير مناسب".

وشدد الحصرى، على أهمية استغلال الأصول المتاحة بوزارة الرى، مشيرا إلى أن لديها أماكن مميزة يمكن استغلالها، في انشاء مشروعات استثمارية تدر دخلا على الوزارة يحد من عجز الموازنة، مقترحا انشاء أو تأسيس شركة لاستغلال الأصول لدى وزارة الرى، لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول.

وانتقد النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تأخر الإنتهاء من مشروعات وزارة الرى مثل تغطيات الترع والمجارى المائية، بسبب البدء في أكثر من مشروع في توقيت واحد، دون وضع خطة واضحة ومحددة للتنفيذ، قائلا: "لا أحد ينكر الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الرى سواء في مشروعات التغطية وتأهيل الترع وغيرها من القطاعات، ولكن قيام الوزارة بالبدء في أكثر من مشروع في ذات المنطقة في نفس التوقيت، يؤدى إلى تأخر الإنتهاء من مختلف المشروعات، مستشهدا بمشروع التغطية الجارى تنفيذه على طريق" منيا القمح -التلين"، والذى يعانى من التوقف حاليا بسبب كثرة المشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة.

وطالب عضو مجلس النواب، باعداد خطة محددة بتوقيتات زمنية لتنفيذ المشروعات ومواعيد الانتهاء منها، والزام المقاولين بتلك المواعيد".

وطالب النائب حسن عبد الوهاب، بالاستفادة من مناطق الشواطئ وحرم الرى وحماية الشواطئ من الانهيارات التي تتعرض لها.

وأكد النائب عامر الشوربجى، أهمية التوسع في زراعة القمح، متسائلا عن مدى جاهزية وزارة الرى لذلك التوسع.

وأكد النائب مجدى ملك، أهمية تطوير نظم الرى، وكذللك تنمية الموارد بوزارة الرى، من خلال أملاك الرى، قائلا:" نحتاج رؤية جادة للتطوير لتنمية موارد الرى في المحافظات".

وآشار النائب السيد رحمو، إلى أهمية التوعية بشأن ظاهرة القاء القمامة في الترع، بالإضافة إلى أهمية لازم إنشاء سلالم بالترع التي يتم تطويرها.