شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر ينعي شهيدي الداخلية اللواءين منتصر عبد النعيم وأحمد محيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ - رئيس حزب إرادة جيل - الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن جموع قيادات حزب إرادة جيل بخالص العزاء للواء محمود توفيق - وزير الداخلية، ولكافة قيادات وزارة الداخلية وضباطها وأفرادها، وللشعب المصري العظيم، في وفاة شهداء الواجب الوطني، اللواء منتصر عبد النعيم - وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات بوزارة الداخلية، واللواء أحمد محيى - مساعد مدير مصلحة الأمن العام لمنطقة جنوب الصعيد اللذين فاضت أرواحهم إلى خالقها في حادث مرور بالقرب من مدينة إدفو بمحافظة أسوان خلال عودتهم من مأمورية عمل عقب أدائهم واجبهم المقدس.

وكان استُشهد مساء أمس الأربعاء اللواء منتصر عبد النعيم بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، واللواء أحمد محيي، مساعد مدير مصلحة الأمن العام لمنطقة جنوب الصعيد، في حادث مروري، أثناء مطاردة مصطفى البنك «مستريح المواشي» في جبال إدفو بأسوان.