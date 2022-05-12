كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

تزامنًا مع تسجيل أول إصابة كوفيد – 19 في البلاد، أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، وفق ما أعلنت جارتها الجنوبية.

ويأتي ذلك في أحدث خطوة من هذا القبيل من جانب الدولة المعزولة التي تسابق الزمن لتعزيز برامج أسلحتها.

كما أكد خفر السواحل الياباني، نقلا عن الجيش، إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيا. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن المقذوف سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في ما يبدو.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى أطلقت من منطقة سونان في بيونجيانج عاصمة الشطر الشمالي، حيث يقع مطار دولي وحيث قالت كوريا الشمالية إنها أطلقت أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز (هواسونج-17) في 24 آذار.

والاختبار هو الأول بعد تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك-يول هذا الأسبوع والذي أشار في تصريحاته السابقة إلى موقف متشدد من تطوير الأسلحة الكورية الشمالية.

وجاء الإطلاق، وهو الاختبار السادس عشر المعروف الذي تجريه كوريا الشمالية على أسلحتها هذا العام، أيضا بعد ساعات من تسجيلها أول تفشي لفيروس كورونا وإعلانها “أخطر حالة طوارئ وطنية” وإصدارها أوامر بفرض تدابير إغلاق على مستوى البلاد.

واستخدمت كوريا الشمالية، في تجربتها الأخيرة للأسلحة يوم السبت، صاروخWا باليستيا أطلقته غواصة.

وتعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أواخر الشهر الماضي بالإسراع في تعزيز ترسانة بلاده من الأسلحة النووية وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.