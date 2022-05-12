فرنسا تطالب إيران بالإفراج عن اثنين من مواطنيها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

طالبت فرنسا السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن اثنين من مواطنيها اعتقلا في إيران.

وكان وزير المخابرات الإيراني قد أعلن أنه ألقي القبض على الفرنسيين بسبب مزاعم عن قيامهما بـ “التحريض على إثارة اضطرابات”.

في السياق، أفاد السفير الفرنسي لدى طهران بأنه اتصل بالسلطات الإيرانية قصد تمكين مواطنين اثنين فرنسيين اعتقلا في إيران، من التواصل مع القنصلية.

وأشار الى أنه تم استدعاء ممثلي طهران لدى باريس لوزارة الشؤون الخارجية ارتباطا بالموضوع.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم الخميس إنّ فرنسا تطالب بالإفراج الفوري عن اثنين من مواطنيها اعتقلا في إيران.

وفي وقت سابق، قال “كريستوف لالاند” الأمين الاتحادي للاتحاد الوطني للتربية والثقافة والتدريب المهني في فرنسا إنه يشتبه في أن إحدى العاملات بالاتحاد وزوجها، المفقودين خلال قضاء عطلة في إيران، هما اللذان اعتقلتهما إيران.

وأضاف أنه ما من “تأكيد قاطع” لكنّ هناك “افتراضًا قويا” باعتقال موظفة الاتحاد، مضيفا أنه كان من المفترض أن تعود إلى فرنسا في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذاكرًا أنّ الزوجين كانا يقضيان عطلة في إيران، ولم يكونا هناك بصفتهما المهنية.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني أمس الأربعاء عن وزارة الاستخبارات قولها إن المعتقلين متهمان “بالتخطيط للفوضى والاضطراب الاجتماعي بهدف زعزعة استقرار (إيران)” بالتعاون مع أجهزة مخابرات أجنبية، دون الكشف عن جنسيتهما.

وتزامن الاعتقال مع زيارة قام بها إلى طهران منسق الاتحاد الأوروبي في المحادثات النووية الإيرانية “إنريكي مورا”، الذي أجرى محادثات مع نظيره الإيراني علي باقري كاني، بحسب وسائل إعلام إيرانية.