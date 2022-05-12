شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفياً المستجدات الدولية مع نظيره الهندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزير خارجية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال، أوجه العلاقات السعودية الهندية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق المزيد من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

كما ناقشا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.