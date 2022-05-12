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وزير الخارجية يبحث هاتفياً المستجدات الدولية مع نظيره الهندي

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الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزير خارجية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال، أوجه العلاقات الهندية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق المزيد من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

كما ناقشا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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