ستولتبرنغ يؤكد أن انضمام فنلندا لناتو سيكون سلساً وسريعاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو ينس ستولتبرنغ، إن الحلف سيرحب "بشدة بفنلندا"، بعد إعلان قادة فنلندا دعمهم للانضمام إليه.



وأضاف ستولتنبرغ أن عضوية فنلندا في ناتو "ستعزز أمن الحلف وفنلندا".

وأوضح أن "عضوية فنلندا في الناتو ستظهر أن بابه مفتوح، وأن فنلندا تقرر مستقبلها".

وأشار ستولتبرغ إلى أنه يتوقع أن يكون انضمام فنلندا الرسمية للحلف "سلساً وسريعاً".