شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الرى لـ"النواب": 80 مليار جنيه تكلفة المشروع القومى لتأهيل الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المهندسة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، إن الوزارة نفذت عددا من المشروعات الهامة خلال العام المالى الحالي، والتي لها مردود كبير.

وأشارت إيمان سيد إلى أن تكلفة الخطة الاستثمارية للعام الماضى كانت بنحو 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى تكلفة مشروع حياة كريمة، وأنه تم تأهيل أكثر من 5 آلاف كيلو متر في مشروع تأهيل وتبطين الترع.

وتابعت: "الوزارة تستهدف استكمال المشروعات خلال العام المالى الجديد، وأن مقترح تكلفة الخطة الاستثمارية للوزارة بالعام المالى الجديد 47 مليار جنيه، وذلك بخلاف مبلغ 7 مليارات جنيه تكلفة مشروعات حياه كريمة".

جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعى قانونى بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22\23 فيما يخص وزارة الرى والموارد المائية.

واستكملت: "نستهدف في الخطة الجديدة، عدد من المنح والاتفاقيات مع عدد من الجهات الخارجية، وذلك لاستكمال المشروعات التي تقوم بها الوزارة".

ومن جانبه قال المهندس السيد شلبى، رئيس مصلحة الرى، أن المشروع القومى لتأهيل الترع يستهدف تأهيل 20 ألف كيلو متر ترع، بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه، وأنه حتى الآن تم الانتهاء من نحو 5525 كيلو متر، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارى تنفيذ نحو 4 آلاف كيلو متر حاليا، ليصل حجم التنفيذ المتوقع فى العام المالى الحالى نحو 47% من حجم المشروع الكلى بتكلفة 30 مليار جنيه تقريبا.