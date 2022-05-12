شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام: 3 مليارات جنيه مخصصات الهيئة بموازنة 22\23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء رزق على مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، موازنة الهيئة للعام المالى 22\23 قائلا: "تبلغ 3 مليارات جنيه، الباب الأول الأجور يبلغ 57% من إجمالى المخصصات، والباب الثانى الخاص بالخدمات والصيانة يبلغ 43% من إجمالى المخصصات.

وتابع مصطفى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة والمخصص لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي 22\23 لهيئتي النقل العام بمحافظة القاهرة، وخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديوان عام وزارة التنمية المحلية: "ننفق سنويا 390 مليون جنيه وقود وزيوت سنويا".

واستكمل رئيس مجلس إدارة الهيئة:" لدينا فى القاهرة الكبرى 230 خط أتوبيس، ويتم تنظيم عدد من الرحلات تبلغ 313 الف كيلو متر يوما ، فى الشهر 9.3 كم وهذا يعنى أن الاتوبيسات تستهلك سولار وزيوت وخدمات مما يمثل حمل كبير، ويوميا نتابع استهلاك السولار بناء على عدد الكيلو ميترات".

ولفت مصطفى، إلى إن أسعار البطاريات تصل لثلاثة آلاف والاطار الواحد يصل لـ7 آلاف جنيه يسير 125 ألف كم كما أن أسعار الزيوت مرتفعة، وتكلفة طباعة التذاكر تبلغ 3 ملايين جنيه.

جاء ذلك ردا على تساؤل النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع ، بشأن تشديد الرقابة على الباب الثانى الخاص بالخدمات خاصة وأنه يمثل 43% من إجمالى موازنة الهيئة.