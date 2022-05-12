406 رحلات جوية لنقل 50 ألف راكب بمطار القاهرة الدولى اليوم

القاهرة - سامية سيد - ينقل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، أكثر من 50 ألف راكب، على متن 406 رحلات جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة، وذلك على مدار 24 ساعة.

وقالت المصادر، إن المطار يستقبل الوفود على 200 رحلة على منتها 23940 راكبا، وفى المقابل يغادر من مطار القاهرة على مدار اليوم 206 رحلات على متنها 26449 راكبا.

أشارت المصادر إلى أن وجهات السفر تشمل نيويورك، ولندن، وباريس،وفرانكفورت، وبرلين، وأثينا، وروما، والكويت، وليبيًا، وإسطنبول، وبروكسل، والدار البيضاء، والدوحة، وأمستردام، ودمشق، وأكرا، والبحرين، وجدة، المدينة، وإنجمينا، وأديس أبابا، ودمشق، ونيروبي، ولاجوس، وبغداد، وبيروت، وعنتيبى، ودبى، والشارقة، وأبوظبى، وعدن، ورأس الخيمة، وتونس.

وفى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك لندن باريس فرانكفورت أمستردام فيينا الكويت ليبيا دبى الدوحةً البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا لاجوس أكرا الرياض الشارقة سيئون بيروت عدن.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي