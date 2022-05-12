شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" تبدأ اليوم أولى حلقاتها النقاشية بشأن الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ نقابة الإعلاميين، اليوم الخميس، أولى الحلقات النقاشية للحوار الوطني مع الإعلاميين " أعضاء النقابة"، بمقر النقابة بجاردن سيتى، داعية أعضاءها للمشاركه في حلقاتها النقاشية التحضيرية بشأن الحوار الوطني.

كان مجلس نقابة الإعلاميين، عقد اجتماعا له برئاسة النقيب طارق سعده نقيب الإعلاميين، لبحث رؤية تنفيذ الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية بتاريخ 26/4/2022، وعلى الدعوة التى وجهت للنقابة من الأكاديمية الوطنية للتدريب المشرفة على تنفيذ الحوار بالمشاركة لوضع رؤية تنفيذيه لهذا الحوار .

وقالت نقابة الإعلاميين، إن مجلس النقابة قرر عقد جلسات حوارية يومية مع كل الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسميه والخاصة من مذيعين ومعدين ومحررين ومخرجين ومراسلين " أعضاء النقابة" بشأن الحوار الوطنى، وتحديداً ما يخص الإعلام والمنوط والمطلوب منه فى المرحلة والفترة الحالية والقادمة.

وأكدت النقابة أن أولى الحلقات النقاشية للحوار الوطني مع الإعلاميين ( أعضاء النقابة ) ستعقد اليوم الخميس بمقر النقابة بجاردن سيتى، داعية أعضاءها للمشاركه في حلقاتها النقاشية التحضيرية بشأن الحوار الوطني.