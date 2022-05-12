شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تطالب بحصر شامل لإيرادات جمعيات نقل الركاب فى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافاة اللجنة بحصر شامل ودقيق لإيرادات جمعيات نقل الركاب على صعيد محافظات الجمهورية، وذلك لبحث تنمية موارد الدولة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى واحد من أهم القطاعات على مستوى الجمهورية.

وشدد الحسينى خلال رئاسته لاجتماع اللجنة اليوم الخميس، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22\23 لهيئتى النقل العام بمحافظة القاهرة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديوان عام وزارة التنمية المحلية على ضرورة نزول الجهات التنفيذية إلى الأرض لمتابعة العمل وتعظيم ما يحقق أرباح وبحث كيفية تعظيم موارد الجمعيات الأخرى بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.

وطالب رئيس الاجتماع بتشديد الرقابة على الباب الثانى الخاص بالخدمات، قائلا: "يوجد عليه الكثير من الملاحظات ومن ثم يجب تشديد الرقابة على هذا الباب على وجه التحديد لضبط المنظومة بصورة كبيرة وتوجيه الاعتمادات المالية فى أماكنها المخصصة لتحسين مستوى الخدمة على الأرض وعدم فتح الباب أمام انفاق هذه المخصصات فى غير مصارفها الشرعية".