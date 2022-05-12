شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يطالب بإجراء تحقيق دولى فى استشهاد شيرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته واستنكاره لفاجعة مقتل الفلسطينية "شيرين أبو عاقلة"، شهيدة الواجب الإعلامي، مراسلة قناة الجزيرة، التي سقطت ضحية لعدوان غادر برصاص سلطات الاحتلال الإسرائيلي وهي تؤدي واجبها الإعلامي مرتدية سترة العلامات الدولية المتعارف عليها لتمييز للإعلاميين في ساحات القتال.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان، إن المجلس اذ يقدم خالص العزاء لأسرة الشهيدة بالقدس العربية المحتلة و الى الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين ، وقيادته والي زملاء الفقيدة في المهنة، فإنه يؤكد أن قتل شهيدة الواجب الإعلامي يشكل جريمة أخرى من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ودليلا دامغا علي استخفافه بقواعد القانون الدولي و المعايير الدنيا لحقوق الانسان ، واستمرارا لتصعيد متعمد من قوات الاحتلال.

وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق دولي عادل فوري في هذه المخالفة الصارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين في المنازعات المسلحة.