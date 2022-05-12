تأبين رسمي لشيرين أبو عاقلة.. وعبّاس يعد باللجوء الى المحكمة الدولية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 01:24 مساءً - منذ ساعتين

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس إن السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن مقتل شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة.

وأضاف خلال مراسم تأبين رسمية لأبو عاقلة في رام الله “رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية لأنها هي التي ارتكبت الجريمة ولأننا لا نثق بهم”.

واستكمل “سنذهب فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين”.

وأعلن عباس “منح روح الشهيدة شيرين أبو عاقلة وسام نجمة القدس تكريما لها.

وتوجه بالعزاء لقناة الجزيرة والإعلام الفلسطيني والدولي، وقال: “جريمة قتل شيرين أبو عاقلة ليست الجريمة الأولى حيث سقط قبلها عشرات من شهداء الكلمة”.

وكان جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة قد وصل في وقت سابق من النهار إلى مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله قبل نقله إلى القدس.

وشارك في مراسم التأبين حشود غفيرة من المواطنين الفلسطينيين الى جانب الحضور الرسمي والدبلوماسي والإعلامي.

وسينقل جثمان أبو عاقلة إلى القدس لدفنها الجمعة في مقبرة صهيون عند باب الخليل في المدينة المقدسة.