شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدعم الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد البرلمان العربي، دعمه التام للوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، داعيًا المجتمع الدولي لاحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالوصاية الهاشمية. وثمن رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان له اليوم، الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية التاريخية لهذه المدينة، ضد الخروقات واعتداءات القوة القائمة بالاحتلال. وشدد على رفض كل محاولات القوة القائمة بالاحتلال المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الموقع بين العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني في 13 / 3 / 2013م.