أوكرانيا تقاضي جندياً روسياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب

كييف: عتزم أوكرانيا مقاضاة جندي روسي، 21 عاماً، بتهمة ارتكاب جريمة حرب، في أول محاكمة من نوعها في ظل الغزو الروسي المستمر منذ 24 فبراير (شباط)، حسب المدعية العامة في كييف أمس الأربعاء.

وأوضح مكتب المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا في بيان أن فاديم شيشيمارين متهم بإطلاق النار ببندقية كلاشنيكوف من نافذة سيارة، ما أدى إلى مقتل مدني.

وجاء في البيان أن الجندي المتهم كان مع 4 جنود روس آخرين في سيارة سرقوها قرب قرية شوباخيفكا بعد تعرض موكبهم لهجوم في 28 فبراير (شباط)، مشيراً إلى أن المدني القتيل كان على دراجة نارية على حافة الطريق على مقربة من منزله.

وأوضح البيان أن "أحد الجنود أمر المتهم بقتل مدني حتى لا يشي بهم"، مضيفاً أن "الرجل قتل على الفور، على بعد بضع عشرات الأمتار فقط من منزله".

ويواجه فاديم شيشيمارين الموقوف، السجن مدى الحياة إذا أدين، ولم يحدد تاريخ المحاكمة.

ونشر مكتب المدعية العامة صورة المتهم، دون كشف ظروف توقيفه، ولا ما حل بالجنود الآخرين الذين كانوا معه.

وتبلغ مكتب المدعية العامة بأكثر من 10700 حادث ترقى إلى جرائم حرب، ضد 622 مشتبهاً.

واتهمت كييف وواشنطن مرارا روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا منذ بداية هجومها العسكري الذي أدى إلى تهجير حوالى 6 ملايين داخل البلاد وخارجها، تحدث العديدون منهم عن تعذيب، وتعديات جنسية، وتدمير عشوائي.