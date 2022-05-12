ترجمة غوغل تتيح مزامنة سجل الترجمة والعبارات المفضلة عبر الأجهزة

نيويورك: يدعم تطبيق ترجمة غوغل الآن ميزة طال انتظارها تقوم بحفظ سجل البحث في السحابة ومزامنتها على جميع أجهزتك عبر حساب غوغل الخاص بك.

و بهذه الطريقة، يمكنك الوصول إلى عمليات البحث السابقة على الهاتف والجهاز اللوحي والكمبيوتر. لذلك، أثناء كتابة مقالتك التالية في المنزل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ستتمكن من البحث بسرعة عن أي كلمات كنت تقوم بترجمتها مسبقًا على جهاز آي فون الخاص بك. ما عليك سوى الانتقال إلى قسم "المحفوظات" في التطبيق للتصفح.

وهناك أيضًا علامة تبويب المفضلة، والتي تتيح لك توفير الوقت والوصول بسرعة إلى الكلمات أو حتى العبارات الكاملة التي قد تحتاجها غالبًا. ولتفضيل ترجمة معينة، انقر على رمز النجمة المجاور لها. للوصول إلى المفضلة، ابحث عن رمز بنفس الشكل في الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق.

وعندما تفتح تطبيق ترجمة غوغل لأول مرة، سترى رسالة تطالبك باختيار حساب سيخزن فيه التطبيق سجل الترجمة الخاص بك. سيحفظه تلقائيًا، لذلك كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى حساب غوغل.

و إذا كنت لا تريد أن يحفظ التطبيق ترجماتك على السحابة، يمكنك ببساطة اختيار خيار "استخدام الترجمة بدون حساب" أو تسجيل الخروج لاحقًا من حساب غوغل الخاص بك. ولكن يجب أن تعلم أنه حتى إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى تطبيق ترجمة غوغل، ولكن يجب أن تعلم أنه حتى إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى تطبيق ترجمة غوغل فإنه لا يزال يحفظ محفوظات عمليات البحث الخاصة بك محليًا على جهازك.

و إذا كنت تريد حذف سجل ترجمة غوغل من حسابك، فانتقل إلى إعدادات التطبيق وانقر على زر "إدارة النشاط"، سينقلك التطبيق إلى صفحة سجل ترجمة غوغل في حسابك. هناك يمكنك اختيار حذف السجل المحفوظ من اليوم، من نطاق مخصص، أو من كل الأوقات. يمكنك أيضًا إعداد فاصل زمني للحذف التلقائي إذا كنت تريد أن تحذف الخدمة نشاطك تلقائيًا، بحسب موقع فون أرينا.