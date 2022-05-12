قتيل وثلاثة جرحى بقصف أوكراني على منطقة بيلغورود الروسية

11 مايو , 2022 الحرب في أوكرانيا (أ ف ب). قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في قصف مصدره أوكرانيا طاول جنوب غربي روسيا، وفق ما أفاد حاكم منطقة بيلغورود المستهدفة اليوم (الأربعاء). وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف عبر تطبيق «تلغرام»: «حتى الآن توفي شخص في سيارة الإسعاف وهناك ثلاثة جرحى».

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