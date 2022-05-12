ألمانيا تنقل جرحى الحرب في أوكرانيا إلى فرانكفورت.. للعلاج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر في الجيش الألماني اطلاق رحلة إجلاء طبي جديدة لنقل أوكرانيين مصابين في الحرب من بولندا إلى ألمانيا للعلاج.



وأوضحت المصادر أن طائرة لسلاح الجو الألماني انطلقت صباح اليوم الخميس من كولونيا لهذا الغرض.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تتوجه الطائرة بعد اصطحاب المصابين من بولندا، إلى فرانكفورت في غرب ألمانيا.

يذكر أن أطفالاً وبالغين مصابين نقلوا إلى ألمانيا للعلاج على متن هذه الطائرة في الأسابيع الماضية، لرعايتهم طبيا على نحو أفضل.