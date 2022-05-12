جونسون يؤكد أنه لا يمكن للعلاقات مع بوتين العودة إلى طبيعتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إنه "لا يتصور كيف يمكن أن تعود العلاقات لطبيعتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب غزو أوكرانيا".



وبسؤاله خلال مقابلة مع إذاعة إل.بي.سي هل يمكن الترحيب بعودة بوتين إلى المسرح العالمي إذا تراجع عن أفعاله، قال جونسون: "الندم سيكون صعباً على فلاديمير بوتين الآن.. لكن لا أستطيع أن أتصور كيف يمكننا إعادة العلاقات لطبيعتها مع بوتين الآن".

وقال جونسون إن "العالم يخاطر بتكرار ما حدث في 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم".

ونقلت إذاعة إل.بي.سي عن جونسون، أن "العالم قال ببساطة إن هذا أمر مروع. نحن ندينه ونستنكره وهذا ما فعلناه. وفرضنا عقوبات. لكن في الوقت نفسه فتحنا الباب لنوع من المفاوضات معه، وقد استخدم بوتين ذلك طريقة لزيادة الوضع سوءاً في أوكرانيا".

وأضاف "إذا أبرم الأوكرانيون أي نوع من الاتفاقيات مع بوتين الآن فإن الخطر يكمن في أنه سيفعل الشيء نفسه تماماً، وهم يعرفون ذلك. لذا فإن الإجابة المختصرة هي لا. لن تعود العلاقات لطبيعتها والمملكة المتحدة واضحة جداً في ذلك".