رومانيا وصربيا تؤيدان موقف المغرب من الصحراء الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

دعمت رومانيا لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007 لحل النزاع في الصحراء المغربية، فيما دعمت صربيا أيضاً الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وفق موقع هيسبريس المغربي اليوم الخميس.



وذكر بيان مشترك، بعد محادثات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أمس بمراكش، مع نظيره الروماني بوغدان أوريسكو، أن "رومانيا تجدد دعمها للجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لحل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه ومقبول من كافة الأطراف لقضية الصحراء".

ونوهت رومانيا بالجهود الجادة من المغرب، في هذا الإطار، بما فيها مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي في 2007.

وفي ذات السياق، شدد وزير الخارجية الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، من جهته أمس، على موقف بلاده الذي يعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلاً جاداً وموثوقاً لقضية الصحراء.

وأبرز سيلاكوفيتش، في بيان مشترك بعد محادثات مع بوريطة، على هامش الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، في مراكش، الجهود الدبلوماسية والسياسية التي يبذلها المغرب من أجل حل واقعي وبرغماتي ومستدام لقضية الصحراء، في إطار من الواقعية وتماشياً مع قرارات الأمم المتحدة.