انت الان تتابع خبر لا تتجاهل علامات الأصابع والكفين... قد تشير إلى أمراض القلب! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يحذر موقع doctorpiter.ru، من ظهور النتوءات على راحة اليدين وأطراف الأصابع لأنها قد تشير إلى الإصابة بالتهاب الشغاف المعدي، إذ يعاني الشخص المصاب بالتهاب الأوعية الدموية وحجرات القلب. وفي حال غياب العلاج تسبب تلف صمامات القلب.

وتشدّد أخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة الكندية غيتا ياداف على ضرورة أخذ خزعة من الجلد لدراستها حتى لو اختفت هذه النتوءات.

وغالبًا ما يتجاهل الناس هذه النتوءات التي تظهر تحت الأظافر على شكل خطوط بنفسجية أو حمراء اللون أو بقع على الأظافر. لكنّ خطورتها تزداد إذا ترافقت مع ارتفاع درجة حرارة الجسم وعدم انتظام ضربات القلب.

كذلك، هناك عوارض تعجر الأصابع وتسمى "أصابع إيبوقراط"، التي تتورم فيها نهايات الأصابع. هذه الحالة قد تشير إلى مشكلات خطيرة في القلب، لأن الجسم يعاني من نقص مزمن بالأكسجين وتلاحظ عادة لدى المدخنين الشرهين.

بالإضافة إلى داء القلب النشواني، الذي تشير إليه مطبات ناعمة تشبه الشمع، تتكون نتيجة تراكم البروتيين في القلب.

وأمراض القلب تشمل:

§ أمراض الأوعية الدموية، مثل مرض الشريان التاجي

§ مشكلات نظم القلب (عدم انتظام القلب)

§ بعض عيوب القلب التي يولد بها الشخص (عيوب خِلقية في القلب)

§ مرض صمام القلب

§ اعتلال عضلة القلب

§ عدوى القلب

وتعتبر العوارض الأساسية للإصابة من هذه الأمراض:

§ ألم الصدر وضيق الصدر وضغط الصدر وانقباض الصدر (الذبحة)

§ ضيق النفَس

§ ألم أو خدر أو ضعف أو برودة في ساقيك أو ذراعيك إذا كانت الأوعية الدموية في هذه الأجزاء من جسمك ضيقة

§ ألم في العنق أو الفك أو الحلق أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر

وقد تكون أعراض الإصابة غير تقليدية مثل التي ذكرناها سابقًا مع التشديد على ضرورة عدم تجاهل أيّ منها لأن ذلك قد يؤدي إلى خسارة الحياة.