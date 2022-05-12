حريق في النجف يودي بحياة طفلتين

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "طفلتين توفيتا في محافظة النجف نتيجة احتراق منزلهما، في حي الكرمة شمالي المحافظة".

وأشار إلى أن "الطفلتين اختنقا بسبب الحريق، ولم تفلح محاولات لإنقاذهن من الحريق، مع نجاة والديهما".

