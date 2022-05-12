انت الان تتابع خبر حريق في النجف يودي بحياة طفلتين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- النجف
أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق في محافظة النجف، مما تسبب بوفاة الطفلين نتيجة اختناقهما.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "طفلتين توفيتا في محافظة النجف نتيجة احتراق منزلهما، في حي الكرمة شمالي المحافظة".
وأشار إلى أن "الطفلتين اختنقا بسبب الحريق، ولم تفلح محاولات لإنقاذهن من الحريق، مع نجاة والديهما".
وأشار إلى أن "الطفلتين اختنقا بسبب الحريق، ولم تفلح محاولات لإنقاذهن من الحريق، مع نجاة والديهما".