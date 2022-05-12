شيوخ صلاح الدين يدعون إلى تشكيل لجنة تحقيقية لفتح 'ملفات الفساد' في المحافظة

بغداد - ياسين صفوان - دعا شيوخ صلاح الدين، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تشكيل لجنة تحقيقية لفتح ملفات الفساد في المحافظة.

وقال النائب السابق جاسم الجباره خلال كلمة القاها في المؤتمر الصحفي "الرافض للفساد وشخوصه" في صلاح الدين بحضور نخبة من المثقفين والشيوخ والشخصيات: "دعوتنا لرئيس الوزراء لتشكيل لجنة تحقيقية وأشراك القضاء العراقي والادعاء العام واعلان النتائج، واتخاذ الاجراء الازم بالمتورطين أيً كان عنوانهم وإيجاد الحلول الفوريه لمعالجة نهب الاموال وايقافه وتدقيق كل المشاريع المحاله سابقاً وحتى الان".



