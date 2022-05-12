انت الان تتابع خبر السليمانية.. انفجار يوم أمس يتسبب بفقدان شخصين والصحة تعلن حصيلة المصابين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- السليمانية

أعلنت مديرية الصحة في السليمانية، اليوم الخميس إصابة 14 شخصا بانفجار منظومة الغاز داخل أحد المقاهي في حي سالم الليلة الماضية، فيما أشارت مديرية الدفاع المدني في المحافظة، إلى أن الانفجار تسبب بفقدان شخصين تحت الأنقاض.