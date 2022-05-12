إيران تشهد ثلاث هزات أرضية متتالية

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" عن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، قوله، إن "الهزات الأرضية المتتالية في محافظة يزد، حدثت في الساعة العاشرة و40 دقيقة من صباح اليوم الخميس، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 31.737 ، 31.745 و 31.627 والطول الشرقي 55.967 ، 55.922 و 56.018".وأضافت، أن "مدينة بهاباد التي شهدت الهزات الأرضية، تقع على بعد 200 كم عن مركز محافظة محافظة يزد، وهي من المناطق المعهودة بالزلازل في البلاد؛ حيث تتعرض سنويا لنحو 800 هزة ارضية كبيرة وصغيرة".

وأشارت إلى أن "أي تقارير بشأن الخسائر المحتملة من جراء الهزات الثلاث، لم ترد حتى الآن".