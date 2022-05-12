روسيا: جهاز الأمن الفدرالي يحبط مخططا إرهابيا في منطقة كورسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أفاد المكتب الإعلامي لوكالة الأمن الفدرالية الروسية FSBباعتقال أحد سكان منطقة كورسك، كان يعد تفجيرات في إقليم كورسك للضغط على السلطات.



وجاء في بيان وكالة الأمن الفدرالية: "تم اعتقال أحد سكان منطقة كورسك، وكان ينوي، بالاتفاق مع أجهزة خاصة في أوكرانيا، تنفيذ تفجيرات في واحد أو أكثر عدد من مرافق البنية التحتية في كورسك، أثناء وجود تجمعات كبيرة من السكان، بغرض زعزعة الاستقرار وعرقلة أنشطة الأجهزة الحيوية، وبالتالي الضغط على السلطات والتأثير على قرارها بشأن العملية العسكرية الخاصة".

وتابع المكتب الإعلامي أنه قد تمت مصادرة عبوتين ناسفتين وسلاح ناري وخراطيش، بالإضافة إلى "مطبوعات نازية ومواد ووثائق أخرى تؤكد تورط المتهم في أنشطة غير قانونية". وذكرت وكالة الأمن الفدرالية أن المتهم "قدم اعترافا، وأعلن عن نيته المغادرة إلى أوكرانيا عقب ارتكابه الجريمة".

وقد فتحت سلطات المنطقة تحقيقا في القضية الجنائية استنادا إلى المادة 205 من القانون الجنائي الروسي الخاصة بـ "الإعداد لعمل إرهابي".