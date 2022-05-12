دونيتسك تكشف إجلاء أكثر من 370 شخصا من ماريوبول إلى بيزيمينوي في الجمهورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال مقر الدفاع الإقليمي لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية إن أكثر من 370 شخصا، من بينهم 42 طفلا، تم إجلاؤهم من ماريوبول إلى بيزيمينوي في دونيتسك خلال الـ24 الساعة الأخيرة.



وجاء في بيان وزارة الطوارئ في الجمهورية: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا يوم 11 مايو إلى الساعة 8:00 صباحا اليوم 12 من مايو ، تم إجلاء 372 شخصا، من بينهم 42 طفلا، من ماريوبول إلى بيزيمينوي، بمقاطعة نوفوازوفسكي".

ولفت البيان إلى أن إجمالي عدد الذين تم إجلاؤهم إلى بيزيمينوي من 5 مارس لغاية صباح اليوم بلغ 30781 شخصا.