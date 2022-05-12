القوات الخاصة الروسية تكشف عن أسلحة مغتنمة أجنبية الصنع.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

استولت القوات الخاصة الروسية في منطقة مدينة "كراسني ليمان" الأوكرانية حيث يطوّر الجيش الروسي هجومه، على كمية كبيرة من الأسلحة.



بما فيها الأسلحة الأجنبية الصنع التابعة لبلدان حلف الناتو.

ومن بين تلك الأسلحة صواريخ "ميلان" المضادة للدبابات، منظومة FIM-92 Stinger المحمولة المضادة للطائرات، قاذفات القنابل اليدوية السويدية وحيدة الاستخدام At-4، منظومة NLAW المحمولة البريطانية المضادة للدبابات (Next Generation Light Anti-tank Weapon) التي تترجم كـ" السلاح الخفيف المضاد للدبابات من الجيل اللاحق".

ويعود تصنيع غالبية النماذج المستولى عليها إلى الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. ويعتبر NLAW من أحدث الأسلحة بين النماذج المذكورة. ودخلت منظومة NLAW الخدمة في الجيش البريطاني عام 2009، وتزن المنظومة الصاروخية 12.5 كلغ، طولها متر واحد، عيار صاروخها 150 ملم، مدى عملها يتراوح بين 20 و600 متر.