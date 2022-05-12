البريطانيون ينتقدون جونسون بشأن الاتفاق الأمني ​​مع السويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

دان قراء صحيفة "Daily Express" البريطانية رئيس وزراء بلادهم، بوريس جونسون، بعد أن ألمح إلى أن بريطانيا قد تقدم دعما نوويا للسويد.



وعبر قارؤوا الصحيفة عن اعتقادهم بأن جونسون بتصريحاته هذه يقود بلاده إلى نزاع نووي، داعين ستوكهولم إلى عدم الثقة بتصريحاته.

وعبر القارئ بلقب Pcammy1 عن استيائه قائلا: "هل يتوقع جونسون أن تكون المملكة المتحدة سعيدة بالدخول في صراع نووي؟ ليس لديه الحق في التحدث باسم جميع البريطانيين - أنا شخصيا أريد أن أعيش".

وكتب قارئ بلقب 7th Earl of Sidcup: "هل يفهم السويديون أن وعود جونسون لا قيمة لها حتى لو كان توقيعه عليها؟ إنه يلعب فقط النسخة الاقتصادية من تشرشل".

ويرى القارئ بلقب Mac: "يجب أن يعرف شعب السويد أن أي اتفاق مع ذلك المهرج الكاذب جونسون لا يستحق الورقة التي عليها".

وكتب القارئ الآخر بلقب Athanasius22: "مرة أخرى هناك التكهنات حول ما لم يكن ولن يكون أبدا. وبالنسبة لجونسون مع غروره المتضخم فهذه مجرد فرصة لالتقاط صور للكاميرات".

ووقعت بريطانيا أمس الأربعاء على اتفاقيتين لتقديم ضمانات أمنية متبادلة مع فنلندا والسويد، وسط توقعات بتقدم الدولتين الاسكندنافيتين بطلب منحهما العضوية في حلف الناتو.