غوتيريش يطالب بتحقيق مستقل في استشهاد شيرين أبو عاقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال بيان منسوب إلى نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشعر بالهلع لاستشهاد المراسلة الصحافية شيرين أبو عاقلة أمس خلال تغطيتها لعملية للقوات الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية.



ودعا الأمين العام السلطات المعنية إلى "تحقيق مستقل وشفاف في الحادثة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها".

كما أدان الأمين العام جميع الاعتداءات وقتل الصحافيين وأكد "أن الصحافيين لا يجب أن يكونوا أبداً هدفاً للعنف".

وقال: "يجب أن يكون العاملون في مجال الإعلام قادرين على أداء عملهم بحرية ودون مضايقة أو ترهيب أو خوف من استهدافهم".