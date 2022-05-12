فنلندا والسويد على مشارف “الناتو”.. وموسكو تتأهب!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 10:13 صباحاً - تسارعت الخطوات التي تقرب على ما يبدو فنلندا والسويد من حلف شمال الأطلسي، خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

فوسط تشجيع أوروبي كان آخره الموقف البريطاني الذي صدر عن رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال لقائه نظيرته السويدية ماغدالينا أندرسون، أمس الأربعاء، يرتقب أن تعلن كل من فنلندا والسويد هذا الأسبوع ما إذا كانتا ستقدّمان ترشيحيهما للانضمام إلى الناتو، في خطوة تمثل تحوّلًا كبيراً في سياسات عدم الانحياز التي انتهجها البلدان على مدى عقد من الزمن.

وفي السياق، أكد الرئيس الفنلندي، الأربعاء، أن انضمام بلاده إلى حلف شمال الاطلسي لن يكون “ضد أحد”، وذلك بعدما حذرت موسكو هلسنكي من “التداعيات” في حال ترشحها للانضمام.

وخلال توقيع اتفاق حماية متبادلة مع المملكة المتحدة، دعا الرئيس سولي نينيستو موسكو أيضا إلى اعتبار نفسها مسؤولة عن انضمام محتمل لهلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال: “إذا انضممنا (إلى الأطلسي) فإن ردي (على روسيا) سيكون: أنتم مسؤولون عن ذلك، أنظروا إلى أنفسكم في المرآة”.

وشدد على أن “الانضمام إلى حلف الأطلسي لن يكون ضد أحد (…) إذا عززت فنلندا أمنها فلن يكون ذلك على حساب أي طرف آخر”.

وإعلان ترشح فنلندا للانضمام إلى الحلف متوقع خلال الأيام المقبلة، والأرجح أن تقوم السويد بالخطوة نفسها.

وسئل الرئيس الفنلندي عن إمكان اعتبارا ترشح بلاده استفزازا لموسكو، فاعتبر أن روسيا هي من غيَّر المعطيات نهاية 2021.

وقال: “لقد طالبوا بألا تنضم فنلندا والسويد إلى حلف الأطلسي. وطالبوا بألا يكون هناك أعضاء إضافيون في الحلف. عبر قول ذلك، قالت روسيا في الواقع إنه لم يعد لنا حرية اختيار، وهذا تغيير هائل”.

وأضاف: “دفعنا ذلك إلى التفكير، وما حصل في 24 شباط والحرب الهائلة التي تشنها روسيا في أوكرانيا، هذا أيضا بدل المعطيات: إنهم مستعدون لمهاجمة بلد مجاور”.

وتتقاسم فنلندا حدودا مع روسيا يناهز طولها 1300 كلم، وبقيت خارج حلف الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة، لكنها كانت شريكا له.

وفي السياق، رأى الباحث لدى “المعهد الفنلندي للشؤون الدولية” تشارلي سالونيوس-باستيرناك، في تصريح لفرانس برس، أن فنلندا ستقدم طلب الانضمام مئة في المئة”، مضيفا أنه من “المرجّح أيضاً إلى حد كبير أن تصبح عضوا بحلول نهاية العام”.

فيما أشارت الخبيرة بشؤون الدفاع في الدول الاسكندنافية لدى “معهد المشاريع الأميركي” إليزابيث براو، إلى أنها تعتقد بأن فنلندا والسويد “سيقدّمان الطلب في الوقت ذاته” وإن كانت ستوكهولم تبدو أكثر ترددا من هلسنكي.

وأوضحت أن “الاشتراكيين الديمقراطيين في السويد لطالما قالوا سنفكر في الأمر عندما تنضم فنلندا، لأنهم اعتقدوا بأن الأخيرة لن تنضم قط” إلى الحلف.