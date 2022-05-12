شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا العالم: الإصابات تتجاوز 519 مليون واللقاحات 11.39مليار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 5ر519 مليون حالة حتى صباح اليوم الخميس، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها لـ 39ر11 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 519 مليونا و 483 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 258 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 396 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.