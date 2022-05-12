شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تواصل هجوم مضاد في خاركيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت بريطانيا اليوم الخميس إن القوات الأوكرانية تواصل هجوما مضادا إلى الشمال من خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد وتستعيد عدة بلدات وقرى باتجاه الحدود الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر أن التقارير تفيد بأن روسيا سحبت وحدات من المنطقة ومن المرجح أن تعيد القوات انتشارها بعد تعويض الخسائر التي لحقت بها على الضفة الشرقية لنهر سيفرسكي دونيتس.

وقالت أوكرانيا أمس الأربعاء إنها دفعت القوات الروسية في الشرق إلى التراجع لاستعادة قرية بيتومنيك الواقعة على الطريق السريع الرئيسي شمالي خاركيف في منتصف الطريق تقريبا نحو الحدود الروسية.