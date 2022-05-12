يوتيوب يتيح للمستخدمين إرسال اشتراكات مدفوعة كهدية لبعضهم البعض

نيويورك: ابتداءً من الغد، سيمنح يوتيوب المعجبين ومنشئي المحتوى على حدٍ سواء القدرة على تبادل اشتراكات القنوات المدفوعة بين بعضهم البعض.

وقد قام عدد من أصحاب البث المباشر المؤثرين، بالتغريد حول الميزة الجديدة اليوم، وكان الكثير منهم سعيدون بشأن هذه الأداة التي ستحقق لهم المزيد من الدخل.

ويرى العديد من القائمين بالبث المباشر، الاشتراكات على أنها طريقة سهلة لتوليد الإيرادات جنباً إلى جنب مع بناء مجتمعهم الخاص أيضًا.

اختبر موقع يوتيوب تجربة الاشتراكات المدفوعة في وقت سابق من هذا العام لعدد محدد من القنوات، ومن المتوقع أن تصبح ميزة الاشتراكات المدفوعة التي لا تزال في مرحلة تجريبية، متاحة الآن لجميع مستخدمي يوتيوب غيمينغ، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

يدفع المعجبون 4.99 دولارًا شهريًا لعضوية القناة، مما يسمح لهم بالوصول إلى شارات المستخدم والمحتويات الحصرية الأخرى من قبل المبدعين المفضلين لديهم. وقد أصدرت يوتيوب غيمينغ عددًا من الميزات الأخرى المشابهة لـ "تويتش" هذا العام، مثل ميزة إعادة التوجيه في البث المباشر، والتي تسمح للمبدعين بإرسال المعجبين إلى مجموعات البث الأخرى.

وفي حين أن تويتش لا يزال أكبر منصة في الولايات المتحدة للبث المباشر، فإن عددًا من منشئي البث المرموقين انتقلوا في السنوات الأخيرة إلى يوتيوب غيمينغ، حيث يقتطع يوتيوب 30% فقط من أرباح البث المباشر من اشتراكات القنوات.

وعلى الرغم من أن يوتيوب غيمينغ ليس لديها جمهور كبير مثل تويتش، إلا أن ذلك قد يتغير بسهولة إذا غادر منشئو تويتش الأكثر شهرة إلى منصة يوتيوب، وفق ما أورد موقع "إن غاجيت" الإلكتروني.