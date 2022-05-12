بعد التقاعد... طبيب عراقي يجري 480 عملية جراحية مجّانًا!

ونوّهت وزارة الصحّة العراقية على حسابها عبر "تويتر" بالإنسانية التي يتمتّع به نوري إذ لفتت إلى أنه يواصل ايقاد شمعة العطاء في مستشفى جراحة الجملة العصبية بالعاصمة بغداد.

من جانبها، كشفت المستشفى في منشور على صفحتها على فيسبوك أن نوري بعد احالته على التقاعد وقرر العمل بصفة عقد في المستشفى بعد التقاعد.

وأشادت بأنه نجح الاستشاري الدكتور انور نوري في فك لغز العديد من اورام الدماغ واجراء العمليات النادرة والمعقدة طيلة حياته العلمية.

وأشرف على تخرج وامتحانات طلبة دراسات البورد في تخصص الجملة العصبية وقاد العديد من النقاشات العلمية لتطوير مجال الجملة العصبية.