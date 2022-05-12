هولندا تنضم للدول المؤيدة لموقف المغرب من الصحراء الغربية.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وصفت هولندا أمس الأربعاء خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية بجادة وذات مصداقية، مقتربة من موقف الرباط من الملف.



وفي بيان مشترك مع المغرب، بعد اجتماع لوزيري خارجية البلدين في الرباط، قالت هولندا أيضاً إنها تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى "حل عادل ودائم ومقبول للطرفين".

وانضمت هولندا إلى عدد متزايد من الدول الغربية والعربية والأفريقية للتعبير عن دعمها للاقتراح الذي قدمه المغرب في 2007 حول الحكم الذاتي لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود.

ويسيطر المغرب على المنطقة منذ منتصف السبعينيات عندما انسحبت منها إسبانيا القوة الاستعمارية السابقة، ويقول إن أقصى ما يمكن أن يقدمه هو الحكم الذاتي تحت سيادته.

وتجمد صراعه مع جبهة البوليساريو في 1991 بوقف لإطلاق النار بدعم من الأمم المتحدة والذي تضمن خطة استفتاء لتحديد وضع الإقليم.

ويحشد المغرب الدعم لخطة الحكم الذاتي من الدول الغربية، منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء في 2020.