وزارة الدفاع البريطانية تؤكد أوكرانيا تواصل هجوماً مضاداً في خاركيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت بريطانيا اليوم الخميس إن القوات الأوكرانية تواصل هجوماً مضاداً في شمال خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد، وتستعيد عدة بلدات وقرى قرب الحدود الروسية.



وذكرت الوزارة في نشرة دورية على تويتر أن التقارير تفيد بأن روسيا سحبت وحدات من المنطقة ومن المرجح أن تعيد نشرها بعد تعويض الخسائر التي لحقت بها على الضفة الشرقية لنهر سيفرسكي دونيتس.

وقالت أوكرانيا، أمس الأربعاء إنها دفعت القوات الروسية في الشرق إلى التراجع، لاستعادة قرية بيتومنيك على الطريق السريع الرئيسي شمالي خاركيف في منتصف الطريق تقريباً نحو الحدود الروسية.

تعتزم أوكرانيا مقاضاة جندي روسي، 21 عاماً، بتهمة ارتكاب جريمة حرب، في أول محاكمة من نوعها في ظل الغزو الروسي المستمر منذ 24 فبراير (شباط)، حسب المدعية العامة في كييف أمس الأربعاء.

وأوضح مكتب المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا في بيان أن فاديم شيشيمارين متهم بإطلاق النار ببندقية كلاشنيكوف من نافذة سيارة، ما أدى إلى مقتل مدني.

وجاء في البيان أن الجندي المتهم كان مع 4 جنود روس آخرين في سيارة سرقوها قرب قرية شوباخيفكا بعد تعرض موكبهم لهجوم في 28 فبراير (شباط)، مشيراً إلى أن المدني القتيل كان على دراجة نارية على حافة الطريق على مقربة من منزله.

وأوضح البيان أن "أحد الجنود أمر المتهم بقتل مدني حتى لا يشي بهم"، مضيفاً أن "الرجل قتل على الفور، على بعد بضع عشرات الأمتار فقط من منزله".

ويواجه فاديم شيشيمارين الموقوف، السجن مدى الحياة إذا أدين، ولم يحدد تاريخ المحاكمة.

ونشر مكتب المدعية العامة صورة المتهم، دون كشف ظروف توقيفه، ولا ما حل بالجنود الآخرين الذين كانوا معه.

وتبلغ مكتب المدعية العامة بأكثر من 10700 حادث ترقى إلى جرائم حرب، ضد 622 مشتبهاً.

واتهمت كييف وواشنطن مرارا روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا منذ بداية هجومها العسكري الذي أدى إلى تهجير حوالى 6 ملايين داخل البلاد وخارجها، تحدث العديدون منهم عن تعذيب، وتعديات جنسية، وتدمير عشوائي.