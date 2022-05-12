الرئيس التشيي يُرخص لمواطنيه القتال في أوكرانيا ضد روسيا.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

حصل أكثر من 100 تشيكي على موافقة رئاسية للتوجه إلى أوكرانيا للقتال ضد الغزو الروسي، حسب ما ذكر المتحدث باسم الرئيس ميلوس زيمان.



ويحظر القانون التشيكي على المواطنين القتال لصالح جيوش أجنبية، قبل الحصول على تصريح خاص.

ووافق زيمان حتى الآن على أكثر من 100 طلب منفصل، حسب المتحدث الرئاسي.

ويتعين موافقة رئيس الوزراء بيتر فيالا على هذه التصاريح لتصبح قانونية، إلا أن متحدثاً قال إنه لا يوجد سبب لتوقع أنه سيوقفها.

ودعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي المتطوعين إلى إلى بلاده للقتال لصالحها، قائلاً إنه سيؤسس "فرقة دولية".