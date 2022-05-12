شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا والاتحاد الأوروبي يعتزمان التعاون في سلاسل التوريد لمواجهة روسيا.. تفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تعتزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مواصلة معالجة الاضطرابات في سلاسل التوريد وغيرها من الاضطرابات للظهور كجبهة واحدة ضد روسيا، وذلك عندما يجتمع مسؤولون كبار في باريس الأحد لمناقشة التعاون بشأن قضايا التجارة والتكنولوجيا.



ووفقاً لمسودة بيان مشترك اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء فقد وردت روسيا في البيان أكثر من 12 مرة، وسلط الضوء على تنسيق ضوابط التصدير والعقوبات ضد موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي، ولم يشر البيان إلى الصين، ولكن يبدو أن العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس التجارة والتكنولوجيا موجهة ضد بكين.

ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو والممثلة التجارية الأمريكية كاترين تاي من الجانب الأمريكي حضور الاجتماع في باريس، والذي يستمر ليومين. وسيمثل الاتحاد الأوروبي نائباً رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس ومارغريت فيستاغر، وكذلك مفوض شؤون السوق الداخلية تييري بريتون .