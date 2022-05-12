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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تعلن تدمير جسور لوقف تقدم القوات الروسية في لوهانسك.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تدمير جسور لمنع تقدم القوات الروسية في منطقة لوهانسك.
ونشرت وزارة الدفاع صوراً التقطت بالأقمار الاصطناعية تظهر جسرين مدمرين عبر نهر سيفرسكي دونيتس بالقرب من قرية بيلوهوريفكا، حسبما أفادت صحيفة "كييف إندبندنت" عبر حسابها على تويتر صباح اليوم الخميس.
اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين خلال زيارة إلى طوكيو الخميس، أنّ روسيا تشكّل "أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي" بسبب غزوها جارتها أوكرانيا.
وقال المسؤولة الأوروبية بعدما التقت برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنّ روسيا "هي اليوم أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي بحربها الهجمية ضدّ أوكرانيا وتحالفها المثير للقلق مع الصين".