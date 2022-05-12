فوز مرشح ترامب في فيرجينيا الغربية.. لانتخابات منتصف الولاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اختار الناخبون الجمهوريون في ولاية فرجينيا الغربية، مؤيداً لدونالد ترامب لتمثيلهم في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، لكن أحد الموالين للرئيس السابق هُزم في الانتخابات التمهيدية في نبراسكا.



وتميل هاتان الولايتان، بشكل علني إلى الجانب الجمهوري. وللمرشحين الذين يفوزون في هذه الانتخابات التمهيدية فرصة كبيرة للفوز في انتخابات الخريف.

ولتعزيز الدعم الذي يتمتع به ترامب أساساً في الكونغرس أو في السلطات التنفيذية المحلية سيحتاج إلى زيادة عدد مؤيديه إذا أراد الترشح للرئاسة من جديد في 2024.

وفي نبراسكا، كان دونالد ترامب رسمياً وراء ترشيح تشارلز هربستر الستيني الذي صنع ثروته من تربية الماشية.

واتهمت 8 نساء الرجل المرشح لمنصب الحاكم باعتداءات جنسية بينهن نائب محلية، وهي تهم ينفيها كلها.

ولكن الناخبين اختاروا في النهاية خصمه جيم بيلن حسب تقديرات صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" بعد فرز 93% من الأصوات.

وبيلن مسؤول جامعي كبير محافظ يتمتع بدعم الحاكم الحالي بيت ريكيتس، الذي لا يمكنه الترشح بعد ولايتين في المنصب.

وفي ولاية فرجينيا الغربية فاز الثلاثاء الماضي في انتخابات تمهيدية بعد إعادة تقسيم الدوائر النائب أليكس موني الموالي للرئيس السابق، على ممثل جمهوري آخر هو ديفيد ماكينلي.

وهنا أيضاً، لم يتطابق اختيار ترامب مع رغبة حاكم الولاية جيم جاستيس الذي دعم ماكينلي.

وأغضب ماكينلي ترامب بسبب تصويته لصالح برنامج الرئيس جو بايدن لتجديد البنية التحتية، ودعمه إنشاء لجنة تحقيق في الهجوم على مبنى الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني)2021.

وكتب ترامب على "تروث سوشال" شبكته الجديد للتواصل الاجتماعي "أحب ولاية فرجينيا الغربية. تهانينا لأليكس موني على فوزه الكبير".

وفي المجموع تنظم نحو 10 ولايات أمريكية انتخابات أولية في مايو (آيار) لتحديد مرشحيها الجمهوريين في "انتخابات التجديد النصفي" أو الانتخابات التشريعية النصفية.

وحقق ترامب انتصاراً في ولاية أوهايو يتمثل بفوز جي دي فانس، الذي لم يكن يرعاه أولاً، لكنه يميل إلى السعي للحصول على دعم الرئيس السابق.

ويراقب الجمهوريون نتائج مرشحي ترامب في نبراسكا، وفيرجينيا الغربية عن كثب للتعرف على التأثير الحقيقي للرئيس السابق على حزبهم.