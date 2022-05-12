كوريا الشمالية ترصد أول حالة إصابة بـ"أوميكرون"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الخميس رصد أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون، مؤكدة أنها ستطبق "أقصى نظام طوارئ" لمكافحة الفيروس.



وخلصت السلطات إلى أن عينات تم جمعها من مرضى يعانون من الحمى يوم الأحد في بيونج يانج جاءت مطابقة لأوميكرون، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وتعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بالتغلب على "الأزمة غير المتوقعة"، حسبما ذكرت الوكالة.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قلصت كوفاكس، المنصة العالمية المكلفة بتوزيع لقاحات كورونا، العدد الإجمالي من اللقاحات المضادة للفيروس المخصصة لكوريا الشمالية.

وتم تخصيص ما مجموعه 1.54 مليون لقاح لكوريا الشمالية، وفقا للوحة تخصيص لقاحات كورونا على موقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، مقارنة بـ8.11 ملايين جرعة، حددت سابقات العام 2021.

وتحولت المنصة إلى نظام التوزيع "القائم على الحاجة" هذا العام، ولم تعد اللقاحات المحددة سابقا للشمال قائمة.

لم تتلق كوريا الشمالية أي من اللقاحات المخصصة لها حتى فبراير/شباط الماضي في ظل فرض ضوابط صارمة على الحدود خوفا من تفشي العدوى في أراضيها.