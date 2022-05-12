دولة الإمارات تدين بمجلس الأمن الدولي صواريخ كوريا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال السفير محمد بوشهاب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، إن دولة الإمارات تدين قيام كوريا الشمالية بسلسلة جديدة من التجارب الصاروخية.



وأضاف:" ندعو كوريا الشمالية لاحترام القوانين والأعراف الدولية ونحثها على عدم إجراء أي تجارب صاروخية جديدة"، مشددا على ضرورة أن يبذل مجلس الأمن قصارى جهده لتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.

وتابع: " لا بد أن يواصل المجتمع الدولي توصيل رسالة واضحة بشأن أهمية عدم انتشار السلاح النووي".

وقال:" تشعر دولة الإمارات بالقلق إزاء استمرار معاناة شعب كوريا الشمالية من الأوضاع الإنسانة المتردية

كما شدد نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على ضرورة قيام مسؤولي حكومة كوريا الشمالية بفتح حوار بناء مع الأمم المتحدة.

والسبت الماضي، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن الجارة الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد نحو البحر قبالة الساحل الشرقي.

كما سبق ذلك الأربعاء الماضي، أن أطلقت كوريا الشمالية "مقذوفاً غير محدّد" باتّجاه الشرق.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2006، ويشدد مجلس الأمن الدولي تلك العقوبات بشكل مطرد منذ سنوات في محاولة لقطع التمويل عن برامج بيونج يانج للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.