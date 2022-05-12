خروج طائرة صينية عن المدرج واشتعال النيران فيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اشتعلت النيران في طائرة ركاب صينية، اليوم الخميس، بعد خروجها عن المدرج بمدينة تشونغتشينغ، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات.



وبحسب وسائل إعلام رسمية فإن الطائرة انحرفت عن المدرج قبيل الإقلاع في المدينة الواقعة بجنوب غرب الصين.

وأغلق المطار أحد مدارجه الساعة 0054 بتوقيت جرينتش، بحسب إشعار للطيارين لم يذكر السبب.

ومن المقرر إعادة فتح المدرج الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.

وأفاد موقع فلايت رادار 24 الإلكتروني بأن الطائرة التابعة للخطوط الجوية التبتية كانت في مرحلة الإقلاع وقتئذ.

وجرى إغلاق المدرج بعد دقيقة واحدة من أحدث تعقب أجراه الموقع للطائرة.