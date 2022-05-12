رئيسة المفوضية الأوروبية: روسيا أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين، اليوم الخميس، أن روسيا تمثل "أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي".



وربطت "دير لايين" تصريحها هذا بالتهديد الذي تمثله العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المسؤولة الأوروبية بعدما التقت برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنّ روسيا "هي اليوم أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي بحربها الهجمية ضدّ أوكرانيا وتحالفها المثير للقلق مع الصين".

وقبل يومين، قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك سيتخارج من حصصه في شركات روسية في أقرب وقت ممكن.

وتوقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 10% هذا العام، ما يعني هجرة العمال المحترفين، بما يؤدي إلى انخفاض نمو الإنتاجية على المدى الطويل، كما أنه من المتوقع أن ينخفض الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بشكل حاد، إذ أن كثيرا ممن يغادرون في البلاد هم من العاملين في هذا المجال.