شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات مستمرة.. الاقتصاد المصرى يواصل نجاحاته للتغلب على الأزمات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنجازات مستمرة وإقامة المشروعات الكبرى ساعدت الاقتصاد المصرى على أن يصبح ثالث أقوى اقتصاد عربى، كما أصبح نموذجا يحتذى به في المنطقة، وأثبت أن الإصلاح ممكن، وأن العمل الجاد يصنع المعجزات، ونجح الاقتصاد المصرى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا التى واجهت جميع اقتصادات العالم.

تقرير لمؤسسة ماعت كشف عن نجاحات الاقتصاد المصري طوال السنوات الماضية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم التراجع العالمى، وذلك بشهادات من المؤسسات الدولية التي أشادت بالإصلاح الاقتصاد المصري، كما أنه ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على استقرار الاقتصاد الكلى.