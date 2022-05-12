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إنجازات مستمرة.. الاقتصاد المصرى يواصل نجاحاته للتغلب على الأزمات العالمية

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القاهرة - سامية سيد - إنجازات مستمرة وإقامة المشروعات الكبرى ساعدت الاقتصاد المصرى على أن يصبح ثالث أقوى اقتصاد عربى، كما أصبح نموذجا يحتذى به في المنطقة، وأثبت أن الإصلاح ممكن، وأن العمل الجاد يصنع المعجزات، ونجح الاقتصاد المصرى في مواجهة تداعيات أزمة التى واجهت جميع اقتصادات العالم.

تقرير لمؤسسة ماعت كشف عن نجاحات الاقتصاد المصري طوال السنوات الماضية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم التراجع العالمى، وذلك بشهادات من المؤسسات الدولية التي أشادت بالإصلاح الاقتصاد المصري، كما أنه ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على استقرار الاقتصاد الكلى.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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