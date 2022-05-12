شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء إقلاعها في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة "طيران التبت" في مطار مدينة تشونجتشينج بجنوب غرب الصين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مصادر قولها إن الطائرة انحرفت عن المدرج أثناء إقلاعها واشتعلت فيها النيران حوالي الساعة0800 صباحا (0000 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس.

ووفقا لتقارير أولية غير مؤكدة، كان 113 راكبا على متن الطائرة وهي من طراز إيرباص "إيه 319". ولم ترد تقارير أولية عن سقوط قتلى لكن وكالة (شينخوا) ذكرت أن هناك إصابات.

وردا على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اكتفت شركة "طيران التبت" في تشونجتشينج بالقول إنه تم فتح تحقيق في الحادث.