شكرا لقرائتكم خبر عن كوفيد-19 يودي بحياة مليون شخص في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من مليون حالة وفاة ناجمة عن كوفيد-19، بحسب إحصاء لرويترز، متجاوزة مستوى كان يوما ما ضربا من ضروب الخيال وذلك بعد حوالي عامين من ظهور أولى الحالات في الجائحة التي قلبت الحياة اليومية رأسا على عقب.

يذكر تسجيل المليون وفاة بالخسارة الفادحة التي سببها الوباء حتى مع تضاؤل التهديد الذي يمثله الفيروس في أذهان كثير من الناس. ويمثل العدد وفاة واحدة لكل 327 أمريكيا، أو أكثر من إجمالي سكان سان فرانسيسكو أو سياتل.

وبحلول الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 جائحة عالمية في 11 مارس آذار 2020، كان الفيروس قد أودى بحياة 36 شخصا في الولايات المتحدة. وفي الأشهر التالية انتشر الفيروس القاتل كالنار في الهشيم ووجد أرضا خصبة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان مثل مدينة نيويورك ثم وصل إلى كل ركن في البلاد.

وبحلول يونيو حزيران 2020، تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة إجمالي عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى، ثم اتجه لتجاوز الخسائر العسكرية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية بحلول يناير كانون الثاني 2021 عندما تم تسجيل أكثر من 405 آلاف وفاة.