عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بيدي لا بيد الروس.. أوكرانيا تدمر جسورا لإنقاذ لوهانسك

الخميس 12 مايو 2022

الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن تدمير جسور لمنع تقدم القوات الروسية في منطقة لوهانسك.



ونشرت وزارة الدفاع صورا التقطت بالأقمار الاصطناعية تظهر جسرين مدمرين عبر نهر سيفرسكي دونيتس بالقرب من قرية بيلوهوريفكا، حسبما أفادت صحيفة "كييف إندبندنت" عبر حسابها على تويتر صباح اليوم الخميس.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يجري إحراز تقدم في جهود البلاد لتأمين ضمانات أمنية دولية.

وأضاف زيلينسكي في خطابه اليومي عبر الفيديو مساء الأربعاء: "نتفاوض مع الدول الرائدة في العالم لمنح أوكرانيا الثقة في الأمن لعقود قادمة".

وكان هذا من بين الموضوعات التي نوقشت في اجتماع مجموعة السبع يوم الأحد، والذي شاركت فيه أوكرانيا لأول مرة.

وذكر زيلينسكي: "هذه هي المرة الأولى في تاريخ دولتنا التي يصبح فيها من الممكن تثبيت مثل هذه الضمانات".

وأضاف أن هذه لن تكون مهمة من الناحية القانونية فحسب بل سيتم توضيحها أيضا بحيث يكون الأمر جليا: "ماذا بالضبط، ومن بالضبط وكيف يضمن لنا بالضبط".

يشار إلى أن أحد مطالب روسيا بإنهاء العملية العسكرية هو التزام واضح من جانب أوكرانيا بالحياد السياسي، الذي تسعى البلاد للحصول على ضمانات أمنية دولية قوية له.